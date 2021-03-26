Маск проиграл трудовой спор

Национальное управление по трудовым отношениям США заключило, что компания Tesla, управляемая предпринимателем Илоном Маском, нарушила трудовое законодательство при увольнении активиста Ричарда Ортиса. Об этом сообщил телеканал CNBC.

Регулятор обязал Маска удалить твит, где он раскритиковал профсоюзы, потому что любые его заявления считаются официальными комментариями компании Tesla.

Более того, управление предписало компании пересмотреть соглашение о конфиденциальности, подписываемое сотрудникам. В нем работникам запрещается общаться с представителями СМИ без письменного разрешения работодателя.

Также теперь Tesla обязана опубликовать заключение управления и провести собрание на головном предприятии в калифорнийском Фримонте, где Маск или представитель регулятора зачитают эти тезисы рабочим.

Кроме того, руководству компании следует восстановить на работе уволенного активиста и выплатить ему компенсацию. Регулятор ожидает, что Tesla отменит запрет на распространение профсоюзной литературы в нерабочее время, из-за чего был уволен Ортис.

В мае 2018 года Маск написал в Twitter, что рабочие, которые состоят в профсоюзах, могут потерять преференции по приобретению ценных бумаг компании.

Ранее Маск заявил, что теперь электромобили Tesla можно будет купить за биткоины