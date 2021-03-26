В сети появился фейковый сайт TikTok на русском языке

В сети обнаружили фейковый сайт TikTok на русском языке, который якобы является бизнес-версией официального приложения с возможностью монетизации. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Ведущий аналитик Infosecurity a Softline Company Александр Вураско рассказал, что речь идет о сайте tiktok-business.ru, который имитирует официальный сайт приложения.

По его словам, подобные страницы используются для кражи популярных аккаунтов.

«Мошенники рассылают блогерам предложение установить версию TikTok для бизнеса с возможностью монетизации, тогда как в соцсети встроенная монетизация отключена», — объяснил эксперт. Далее жертва переходит по ссылке, вводит логин и пароль, после чего сайт перенаправляет на официальную страницу TikTok, а злоумышленникам попадают данные для входа.

В TikTok сообщили изданию, что уже отправили жалобу и запрос на блокировку этого сайта, напомнив, что соцсеть пока не предоставляет пользователям монетизацию контента на платформе в России.