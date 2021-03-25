На Украине судей планируют заменить роботами

В украинских судах планируют внедрить роботов. Им доверят рассмотрение несложных дел, передает агентство «РБК-Украина».

Как сообщается, работой над реализацией проекта по внедрению искусственного интеллекта в судебную систему Украины занимается министерство цифровой трансформации и Высший совет правосудия страны (ВСП).

По данным издания, в 2022 году в одном из районных судов будет запущен пилотный проект. Ожидается, что робот вместо судьи сможет рассматривать и выносить решения не по всем делам, а лишь несложным, например, о превышении скорости, нарушении правил парковки и т. д.

Как заявил агентству заместитель председателя ВСП Алексей Маловацкий, суды при этом необходимо обеспечить надлежащим финансированием, в частности, во всех украинских судах должен качественно работать интернет.

Председатель правового комитета Рады Андрей Костин также указал, что адвокаты уже давно пользуются специальными автоматизированными программами для анализа документов в своей работе. Отмечается, что искусственный интеллект внедрен в работу судебных систем США и Китая. Кроме того, Еврокомиссия в 2018 году даже приняла Этическую хартию о его использовании в судебных системах.

«Главное в рамках пилотного проекта - зафиксировать, какие могут быть негативные последствия, затем провести соответствующую работу, отрегулировать алгоритмы.», — сказал агентству Костин.

Он также выразил уверенность, что нужно будет принять законодательные, а также ряд подзаконных актов для того, чтобы система искусственного интеллекта могла быть применена.