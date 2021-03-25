Роскомнадзор: для регистрации в социальных сетях паспортные данные не потребуются

Роскомнадзор разъяснил положения нового законодательства в сфере обработки персональных данных. Россиянам не потребуется предоставлять номер паспорта и другую личную информацию при регистрации в соцсетях, сообщили «Газете.Ru» в ведомстве.

Речь идет о реализации закона 519-ФЗ, принятого в декабре 2020 года, который обязывает операторов персональных данных, включая соцсети и другие онлайн-площадки, получать согласие граждан на распространение их данных в интернете. Свое согласие россияне могут предоставить с помощью специальной информационной системы Роскомнадзора (ЕИС). В ранней редакции приказа ведомства говорилось о том, что для этих целей гражданам понадобится занести в ЕИС свои паспортные данные. Теперь же было принято решение проводить регистрацию через портал Госуслуг — соответствующее предложение будет внесено в будущую версию приказа Роскомнадзора.

Кроме того, использование системы является для граждан добровольным, подчеркнули в ведомстве, и не станет обязательным условием для регистрации в социальных сетях. Россияне, которые не захотят пользоваться ЕИС, смогут предоставить свое согласие на распространение персональных данных напрямую оператору.

При этом в Роскомнадзоре отмечают, что единая информационная система станет удобным инструментом прежде всего для граждан и позволит контролировать кому и когда предоставлялось согласие на распространение персональных данных в интернете, а также позволит отзывать его.