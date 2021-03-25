В Госдуме оценили предложение регистрироваться в соцсетях по паспорту

Первый зампредседателя Комитета Госдумы по развитию гражданского общества Дмитрий Вяткин в беседе с «Парламентской газетой» высказался насчет инициативы Роскомнадзора, который предложил запрашивать паспортные данные при регистрации пользователей в соцсетях.

По его словам, данная мера является вынужденной и необходима для обеспечения информационной безопасности.

Депутат считает, что нужно «взвешенно» подходить к подобным вопросам. При этом он указал на необходимость разумных превентивных мер.

«Анонимные пользователи, находясь в любой точке мира, могут серьезно влиять на информационное поле внутри нашей страны», — сказал Вяткин.

Он отметил, что пользователи соцсетей часто совершают незаконные поступки. Речь идет о публикации ложных сообщений об актах терроризма, экстремистской информации и клеветнических материалов, уточнил представитель Госдумы.

Парламентарий также подчеркнул, что иностранные спецслужбы пытаются через интернет «влиять на наши внутренние дела, на умы, настроения и информационную повестку». По его мнению, для любой страны неизбежно взятие сети под контроль.

Ранее сообщалось, что Роскомнадзор предложил запрашивать паспортные данные пользователей при их регистрации в соцсетях и мессенджерах. Согласно инициативе, для получения доступа к ресурсам также нужно будет указать номер телефона, адрес проживания и электронную почту.