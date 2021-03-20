Запуск «Союза-2.1а» с 38 спутниками на борту перенесен на резервный день

Запуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с космодрома Байконур перенесли на резервный день по техническим причинам, пишет телеграмм-канал Роскосмоса.

«Пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с разгонным блоком «Фрегат» и 38 иностранными космическими аппаратами на борту с космодрома Байконур перенесен на резервную дату. О времени старта будет сообщено дополнительно», — написано в сообщении.

Ракета-носитель доставит в космос аппараты из 18 стран. Чуть позже в эфире онлайн-трансляции «Роскосмос ТВ» ведущий сообщил, что перенос запуска случился по технических причинам.

«Причины — технические, в практике такое бывает», — сказал ведущий.

О времени старта в эфире не уточнили.

Ранее на МКС «перепарковали» корабль «Союз». Экипаж станции в ручном режиме отстыковал «Союз МС-17» и причалил к модулю «Поиск».