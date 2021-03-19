Twitter пересмотрит политику в отношении мировых лидеров

Социальная сеть Twitter заявила о пересмотре своей политики в отношении мировых лидеров. Это необходимо для принятия решения в ситуациях, связанных с политиками, нарушающими правила использования данной платформы. Об этом сообщается на официальном сайте соцсети.

«Мы хотим, чтобы наша политика оставалась актуальной с учетом постоянно меняющегося характера политического дискурса в Twitter... Поэтому мы пересматриваем наш подход к мировым лидерам», — отмечается в сообщении.

По информации соцсети, с 19 марта по 12 апреля сервис будет проводить опрос среди пользователей, для того чтобы узнать мнение людей о необходимости лидерам подчиняться общим правилам, а также выяснит, какие принудительные меры необходимо ввести, в случае если они нарушат правила. Опрос будет доступен на 14 языках, включая русский.

Ранее глава комитета Государственной думы по информационной политике Александр Хинштейн заявил, что Twitter будет заблокирован в России в том случае, если его администрация не пойдет на контакт с властями страны.