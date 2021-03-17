Роскомнадзор получит доступ к данным о телефонных разговорах россиян

Роскомнадзор потребует от операторов связи информацию об абонентах и их телефонных звонках, соответствующий проект постановления российского правительства опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

В соответствии с текстом документа, операторы будут обязаны предоставлять Роскомнадзору данные об абонентах, в том числе имя клиента, его место жительства, дату рождения и реквизиты документа, удостоверяющего личность.

Кроме того, ведомство получит доступ к сведениям об абонентских номерах россиян, о дате заключения или расторжения договора об оказании услуг связи, о дате и времени оказания им услуг связи, о фактах передачи голосовой информации, коротких текстовых сообщений и мультимедийных сообщений, а также о видах совершаемых соединений.

В проекте указано, что целью новых правил станет мониторинг соблюдения операторами обязанности по проверке достоверности сведений об абоненте и сведений о пользователях услугами связи.