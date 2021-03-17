Во Франции начали расследование о нарушении конфиденциальности в Clubhouse

Французская организация по надзору за конфиденциальностью данных (CNIL) начала расследование против социальной сети Clubhouse, сообщает BFM TV.

Расследование началось 17 марта после получения жалобы одного из пользователей приложения. Первые результаты проверки показали, что Clubhouse не имеет представительства в Европейском Союзе. Несколькими днями ранее CNIL направила запрос создателям соцсети, американской компании Alpha Exploration CO., Inc., о мерах, принятых для соблюдения конфиденциальности.

При подтверждении факта нарушения прав конфиденциальности пользователей Франция может применить к приложению санкции, включая крупные штрафы.

Clubhouse подвергся критике за передачу метаданных на китайские серверы, а также за неограниченный доступ к контактам пользователей. Из-за волны недовольства соцсеть дала возможность выбора принимать или ограничивать доступ к телефонной книге.

Ранее Bloomberg сообщал, что хакеры взломали голосовые чаты в Clubhouse и транслировали их на стороннем ресурсе.

Clubhouse — социальная сеть, где пользователи общаются голосовыми сообщениями без возможности записи и дальнейшего распространения. Чтобы присоединиться к приложению, нужно получить приглашение от уже зарегистрированного пользователя.