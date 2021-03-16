Роскомнадзор не исключает блокировку Facebook, Instagram и YouTube

Роскомнадзор не исключает, что вслед за Twitter может быть замедлена работа и других соцсетей, среди которых Facebook, Instagram, YouTube. Об этом заявил замглавы ведомства Вадим Субботин, передает «Интерфакс».

«Мы не исключаем, если другие площадки также будут нарушать российское законодательство и не исполнять требование Роскомнадзора, что мы пойдем так же и по линии технической», — сказал он.

Он добавил, что «параллельно идут административные процессы, связанные со штрафами за неудаление запрещенной информации», связанные с Facebook, Instagram, YouTube и Twitter.

Ранее Роскомнадзор пригрозил заблокировать Twitter в России через месяц, если соцсеть не удалит запрещенную информацию.

До этого Роскомнадзор заявил, что Twitter не выходит на контакт.

Роскомнадзор с 10 марта принял решение замедлить работу Twitter, уточнив, что ограничения будут действовать до удаления всей запрещенной информации. Речь идет о материалах с порнографическим изображением несовершеннолетних, материалах, содержащих информацию о способах совершения суицида и прямых призывов к самоубийствам несовершеннолетних, а также данных о способах использования и изготовления наркотиков.