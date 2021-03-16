В Госдуме назвали возможную блокировку Twitter оправданной мерой

Зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский заявил, что возможная блокировка Twitter в России будет логичным шагом, если ресурс не готов соблюдать законы РФ. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Такая мера, как блокировка в отношении Twitter будет оправдана. Это абсолютно справедливое требование со стороны Роскомнадзора — удаление запрещенной информации, это не какая-то вкусовщина», — считает Боярский.

Депутат добавил, что требование Роскомнадзора понятно всем, поскольку оно касается блокировки публикаций о наркотиках и детской порнографии. Боярский уточнил, что в данный момент Twitter способен предотвратить блокировку соцсети в России.

Ранее РКН заявил, что руководители Twitter не выходят на контакт с ведомством.

С 10 марта Роскомнадзор начал замедлять работу Twitter, уточнив, что ограничения будут действовать до удаления всей запрещенной информации, а именно, материалов с порнографическим изображением несовершеннолетних, публикациях, содержащих информацию о способах совершения суицида и прямых призывов к самоубийствам несовершеннолетних, а также данных о способах использования и изготовления наркотиков.