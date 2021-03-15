Facebook и Instagram начали помечать посты о вакцинах от коронавируса

Социальные сети Instagram и Facebook начали добавлять специальные пометки к постам о вакцинах от коронавируса для предотвращения распространения дезинформации. Об этом говорится на сайте компании Facebook.

В постах, где обсуждаются вакцины, теперь высвечиваются маркировки с достоверной информацией о безопасности препаратов, предоставленной Всемирной организацией здравоохранения.

Пока пометки распространяются на английском, французском, испанском, индонезийском, португальском, арабском языках. В ближайшие недели будут добавлены и другие языки.