Роскомнадзор требует снять ограничения аккаунта телеканала «Крым 24» в Instagram
Екатерина Зайцева
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Роскомнадзор потребовал снять все ограничения, наложенные на аккаунт российского телеканала «Крым-24» в Instagram.
Письмо с требованием было направлено в адрес компании Facebook Inc, владеющей соцсетью.
«Действия компании Facebook нарушают ключевые принципы свободного распространения информации, беспрепятственного доступа к ней и являются актом цензуры», — говорится на сайте Роскомнадзора.
В ведомстве добавили, что ранее администрация Instagram ограничила возможность публикации текстовых постов на данном аккаунте.
Ранее Роскомнадзор потребовал от Facebook объяснить блокировку аккаунтов в Instagram 530 российских пользователей.
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