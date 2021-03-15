Роскомнадзор требует снять ограничения аккаунта телеканала «Крым 24» в Instagram

Роскомнадзор потребовал снять все ограничения, наложенные на аккаунт российского телеканала «Крым-24» в Instagram.

Письмо с требованием было направлено в адрес компании Facebook Inc, владеющей соцсетью.

«Действия компании Facebook нарушают ключевые принципы свободного распространения информации, беспрепятственного доступа к ней и являются актом цензуры», — говорится на сайте Роскомнадзора.

В ведомстве добавили, что ранее администрация Instagram ограничила возможность публикации текстовых постов на данном аккаунте.

Ранее Роскомнадзор потребовал от Facebook объяснить блокировку аккаунтов в Instagram 530 российских пользователей.