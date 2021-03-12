Telegram по требованию Роскомнадзора заблокировал ботов, собирающих личные данные

Telegram по требованию Роскомнадзора заблокировал пять крупнейших ботов, собирающих персональные данные. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на основателя сервиса разведки утечек данных DLBI Ашота Оганесяна.

По его словам, речь идет о ботах «Глаз Бога», Smart Search Bot, «Архангел», Mail Search Bot и How To Find Bot.

Эксперт подчеркнул, что приложение вероятно продолжит блокировки, потому что «претензии Роскомнадзора списком из пяти позиций не исчерпываются».

Ранее Facebook по требованию Роскомнадзора удалил рекламу вакансий наркокурьеров.