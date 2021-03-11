YouTube удалил 30 тысяч видео с дезинформацией о вакцинах от коронавируса

За последние шесть месяцев YouTube удалил более 30 тысяч видео с дезинформацией о вакцинах против коронавирусной инфекции. Об этом сообщает издание Axios со ссылкой на заявление представителя видеохостинга Елены Эрнандес.

В октябре 2020 года YouTube объявил, что будет удалять видеоролики, содержащие недостоверную информацию по вакцинации против COVID-19. Речь шла о сведениях, которые противоречат экспертному заключению местных органов здравоохранения или Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

По данным Axios, YouTube впервые назвал точные данные по числу удаленных видео с таким содержанием.

Так, с февраля 2020 года платформа также удалила более 800 тысяч видеороликов с ложной информацией о коронавирусе.

Ранее стало известно, что Twitter начнет помечать записи с дезинформацией о вакцинах от COVID-19.