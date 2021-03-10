Россияне столкнулись со сбоями в работе «Яндекса», Google и YouTube

В России наблюдаются сбои в работе поисковиков Google, «Яндекс», а также видеохостинга YouTube. Данные о неполадках представлены на сайте DownDetector.

Так, 91% пользователей Google отмечают сбои в работе стартовой страницы, а еще 9% испытывают проблемы со входом в различные сервисы.

У 79% пользователей «Яндекса» также наблюдается проблемы с загрузкой стартовой страницы, а 19% сообщают о сбоях в электронной почте.

У 46% юзеров YouTube не работает сайт, у 43% не загружаются видео, а 9% испытывают проблемы со входом.

Ранее сообщалось о сбоях работы сервисов «Ростелекома».