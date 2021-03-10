Песков прокомментировал сообщения о недоступности сайта Кремля

Пользователи пожаловались на недоступность сайтов российских госорганов в среду утром, в том числе сбои в работе сайте Кремля. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал эту информацию.

По его словам, в Кремле видели сообщения о недоступности ряда сайтов, однако в администрации президента РФ не столкнулись с подобной проблемой.

«Мы видели сообщения, но у нас не подтвердились они. Сижу у компьютера, все открывается», — сказал Песков в беседе с журналистами.

Ранее РИА сообщало, что у ряда пользователей возникли проблемы с доступом к сайтам Кремля, правительства, Госдумы и Совета Федерации после того, как Роскомнадзор начал замедлять скорость работы Twitter в РФ.