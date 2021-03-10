Роскомнадзор начал замедлять скорость работы Twitter в РФ

Роскомнадзор с 10 марта принял решение по первичному замедлению скорости работы соцсети Twitter из-за того, что платформа в период с 2017 года по настоящее время не удалила по просьбе ведомства запрещенную информацию, в том числе материалы с детской порнографией. Об этом сообщается на сайте Роскомнадзора.

Отмечается, что замедление будет осуществлено на 100% мобильных устройств и на 50% стационарных устройств.

Согласно информации ведомства, по состоянию на 10 марта, Twitter не удалил 3168 материалов с запрещенной информацией (в том числе 2569 с призывами к совершению суицида несовершеннолетними, 450 с детской порнографией, 149 с информацией об использовании наркотиков).

«В соответствии с законом «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» (149-ФЗ), распространение информации интернет-сервисом Twitter внесено в перечень угроз», — говорится в сообщении.

В ведомстве указали, что если сервис продолжит игнорировать требования российского закона, Twitter может быть даже заблокирован на территории РФ до тех пор, пока запрещенная информация не будет удалена.

Ранее сообщалось, что Роскомнадзор составит в отношении Twitter протоколы об административном правонарушении.