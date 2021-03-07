Депутат Госдумы призвал наказать Facebook за блокировку материалов СМИ

Социальная сеть Facebook должна понести ответственность за блокировку материалов российских средств массовой информации, считает член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин. Об этом сообщает ТАСС.

Парламентарий назвал блокировку статей «классическим примером политической цензуры».

«Вообще-то, у нас в стране предусмотрена ответственность за цензуру и препятствование законной деятельности журналистов. Мне кажется, самое время эти нормы применить», – подчеркнул Горелкин.

Он добавил, что «так демонстративно вытирать ноги» об российскую прессу недопустимо. При этом депутат предположил, что проблема может быть связана с тем, что модерация русскоязычного сегмента Facebook осуществляется из офиса компании в Варшаве.

«По проскакивавшим в прессе данным, там на русском направлении работают в основном граждане Украины, причем радикальной политической ориентации», – рассказал член Госдумы.

Ранее стало известно, что Facebook заблокировал статьи нескольких российских СМИ со ссылкой на релиз ФСБ. В материалах сообщалось о задержании в Воронеже в феврале 2021 года сторонников украинской радикальной молодежной группы. Впоследствии Роскомнадзор обратился к руководству Facebook с требованием восстановить доступ к публикациям.