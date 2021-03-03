Google приступила к тестированию аналога TikTok
Компания Google запустила тестирование YouTube Shorts. Сервис предоставит пользователям возможность съемки коротких видеороликов в портретной ориентации. Об этом сообщает GSMArena.
Данный продукт обладает схожим функционалом с известным приложением TikTok, разработчики сообщают, что YouTube Shorts станет его прямым конкурентом.
На сегодняшний день пользоваться приложением могут только граждане Индии и США. В будущем у сервиса будет больше преимуществ, так как в данных регионах приложение TikTok имеет ограниченный доступ.
Платформа находится еще на стадии бета-тестирования, однако ролики, записанные при помощи YouTube Shorts, уже собирают до 3,5 млрд просмотров.
Кроме того, компания Google надеется привлечь значительную часть аудитории TikTok с помощью собственной системы монетизации.
Ранее стало известно, что Facebook работает над проектом сервиса с аудиочатами, который в будущем может стать конкурентом Clubhouse.