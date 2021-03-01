Роскомнадзор составит в отношении Twitter протоколы об административном правонарушении

Роскомнадзор составит против компании Twitter административные протоколы за то, что с 2017 года она проигнорировала требование об удалении почти 3 тыс. материалов с запрещенной в РФ информацией. Об этом сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе ведомства.

После составления административных протоколов Роскомнадзор передаст их в суд, который определит сумму штрафов.

«Компания Twitter Inc осведомлена о намерениях Роскомнадзора», — добавили в федеральной службе.

Ранее Роскомнадзор обвинил Twitter в злостном нарушении российских законов из-за неудаления 2862 материалов с запрещенной информацией, которые публиковались в социальной сети с 2017 года.

Член Общественной палаты РФ, председатель Российского союза налогоплательщиков Артем Кирьянов считает, что Twitter грозит до 13,5 млрд рублей штрафов за неудаление запрещенных материалов.