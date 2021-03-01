Twitter грозит до 13,5 млрд рублей штрафов за неудаление запрещенных материалов

Компании Twitter, которая не удаляет по требованию Роскомнадзора запрещенную в России информацию, может грозить штрафы до 13,5 млрд рублей, если социальную сеть оштрафуют за каждое конкретное нарушение. Об этом ТАСС рассказал член Общественной палаты РФ, председатель Российского союза налогоплательщиков Артем Кирьянов.

Ранее Роскомнадзор обвинил Twitter в злостном нарушении российских законов из-за неудаления 2862 материалов с запрещенной информацией, которые публиковались в социальной сети с 2017 года.

«Если же рассчитать, какие штрафы грозят Twitter, ориентируясь на данные, приведенные сегодня Роскомнадзором, то сумма [штрафов] по категориям составит от 6,8 млн до 20 млн рублей», — сказал Кирьянов.

По его словам, в ОП РФ представили антирейтинг соцсетей по наличию деструктивного контента. Помимо Twitter штрафы могут наложить и на Facebook, и на Instagram.

«Если предположить, что недобросовестные онлайн-платформы будут оштрафованы за каждое конкретное нарушение, то суммы становятся гораздо масштабнее: Twitter - от 2,3 млрд до 6,4 млрд рублей, Facebook — от 8,7 млрд до 23,4 млрд рублей, Instagram — от 1,3 млрд до 3,6 млрд рублей», — отметил Кирьянов.

Общественная палата России также называла Twitter и Facebook лидерами по соотношению количества деструктивных материалов к аудитории площадки.