Viber с начала года заблокировал более 9 тысяч мошеннических аккаунтов в России

Мессенджер Viber с начала 2021 года заблокировал более 9 тысяч аккаунтов с признаками мошенничества в России. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление компании Rakuten Viber (владелец Viber).

Отмечается, что в последнее время в России стало больше случаев мошенничества в отношении владельцев банковских карт и попыток обмана пользователей через мессенджеры и социальные сети.

«Только с начала года в России на стороне Viber было заблокировано более 9416 аккаунтов с признаками мошенничества, на которые пожаловались пользователи», — говорится в сообщении.

По данным компании, чаще всего злоумышленники звонят пользователям с поддельных аккаунтов банков и представляются их сотрудниками. В дальнейшем мошенники всевозможными способами пытаются заполучить данные банковских карт пользователей.

В Viber напомнили, что собеседникам в мессенджерах категорически нельзя называть данные своей карты: номер, срок действия, CVV-код; любой PIN-код; логин и пароль от интернет-банкинга; пароль 3D Secure; SMS-пароль.

Ранее эксперты рассказали о самых популярных видах мошенничества в сети.