В Роскачестве перечислили главные угрозы Clubhouse

В Роскачестве рассказали о главных угрозах при использовании соцсети Clubhouse, передает ТАСС.

В организации напомнили, что при установке Clubhouse приложение запрашивает разрешение на доступ к списку контактов пользователя, однако возможности удалить информацию, которой человек поделился с сервисом, пока нет. Кроме того, остается неясным, какие данные о социальных связях и в каком виде хранит приложение, отмечают эксперты.

Так как Clubhouse пока доступен лишь пользователям iOS, злоумышленники могут создавать клонов приложения на Android, которые на самом деле могут оказаться мобильной игрой, приложением для менеджмента проектов или даже вирусом. Поскольку соцсеть можно использовать только по приглашению, мошенники научились эксплуатировать необходимость получения инвайта. Например, в интернете появились объявления о продаже фейковых инвайтов, цель которых — выманить деньги у жертвы.

Еще одна опасность Clubhouse — запись разговоров самими разработчиками. В Роскачестве полагают, что информация о разговорах может утечь в руки третьих лиц.

Ранее сообщалось, что неизвестный «слил» аудиочаты из Clubhouse.