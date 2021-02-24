Телеведущего Владимира Соловьева разблокировали в Clubhouse
Арнольд Мухин
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Телеведущий Владимир Соловьев сообщил о разблокировке аккаунта в соцсети Clubhouse.
«Clubhouse наконец-то разблокировал мой аккаунт», — написал он в Telegram-канале.
Профиль Соловьева был заблокирован в социальной сети 15 февраля. Роскомнадзор требовал от Clubhouse восстановить доступ к аккаунту телеведущего.
Clubhouse — социальная сеть, где пользователи общаются голосовыми сообщениями без возможности записи и дальнейшего распространения. Чтобы присоединиться к приложению, нужно получить приглашение от уже зарегистрированного пользователя.
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