Телеведущего Владимира Соловьева разблокировали в Clubhouse

Телеведущий Владимир Соловьев сообщил о разблокировке аккаунта в соцсети Clubhouse.

«Clubhouse наконец-то разблокировал мой аккаунт», — написал он в Telegram-канале.

Профиль Соловьева был заблокирован в социальной сети 15 февраля. Роскомнадзор требовал от Clubhouse восстановить доступ к аккаунту телеведущего.

Clubhouse — социальная сеть, где пользователи общаются голосовыми сообщениями без возможности записи и дальнейшего распространения. Чтобы присоединиться к приложению, нужно получить приглашение от уже зарегистрированного пользователя.