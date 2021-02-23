Microsoft поможет новостным агентствам Европы зарабатывать на контенте техногигантов

Компания Microsoft заключила соглашение с европейскими новостными агентствами и издателями, чтобы оказывать давление на таких технологических гигантов, как Google и Facebook. Об этом сообщает Associated press.

Речь идет о создании и внедрении системы оплаты новостного контента. Такая уже действует в Австралии.

На минувшей неделе компания Facebook заблокировала отображение новостных сообщений на своей платформе в Австралии вместо того, чтобы платить комиссию местным новостным агентствам. К данному решению американской корпорации весьма негативно отнеслись как пользователи платформы, так и австралийские издательства.

Ранее сообщалось, что Facebook снимет ограничения на новостной контент в Австралии.