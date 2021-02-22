Facebook блокирует тексты о пользе вакцинации

Социальная сеть Facebook начала блокировать рекламу о пользе вакцинации из-за фильтров, ограничивающих размещение политической рекламы. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на собственный анализ.

Отмечается, что соцсеть уже убрала платные рекламные сообщения от 110 групп. В них говорилось о механизмах работы вакцины, а также о местах вакцинации. При этом речь идет о рекламе как американских, так и европейских организаций.

В компании Facebook признали, что эти рекламные публикации блокировались, и уже восстановили доступ к ряду из них.

«Мы по-прежнему позволяем [публикацию] связанных с COVID-19 рекламных сообщений, которые распространяют информацию об эффективности вакцины...», — говорится в заявлении компании.

В декабре прошлого года сообщалось, что Facebook и Instagram будут удалять посты с дезинформацией о вакцинах от COVID-19.