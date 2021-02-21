В Госдуме считают, что Clubhouse может следить за россиянами

Заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Сергей Калашников считает, что соцсеть Clubhouse может контролировать пользователей. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».

Депутат подчеркнул, что никогда не заходил в приложение, однако уверен, что иностранные спецслужбы используют его для слежки.

«Конечно, пусть у людей не будет иллюзий, мы уже живем в абсолютно прозрачном аквариуме. Любой вход человека в Сеть фиксируется: с кем, кто, о чем», — сказал он.

Парламентарий Виталий Милонов согласился с Калашниковым, говорится в сообщении.

«Спецслужбы различных стран, особенно в США, и так обладают безграничными возможностями слежки за нами, поскольку мы пользуемся американскими операционными системами iOS и Google Android», — сказал он.

Ранее в Clubhouse заблокировали профиль телеведущего Владимира Соловьева.

Clubhouse — социальная сеть, где пользователи общаются голосовыми сообщениями без возможности записи и дальнейшего распространения. Чтобы присоединиться к приложению, нужно получить приглашение от уже зарегистрированного пользователя.