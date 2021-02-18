Билл Гейтс уверен, что соцсети будут вынуждены разблокировать аккаунты Трампа

Основатель Microsoft Билл Гейтс уверен, что социальным сетям придется разблокировать аккаунты бывшего президента США Дональда Трампа. Об этом передает CNBC.

По мнению Гейтса, это произойдет вне зависимости от заявлений о подстрекательстве Трампа к штурму Капитолия.

«Я думаю, что в какой-то момент ему, вероятно, разрешат вернуться и, вероятно, следует разрешить вернуться», — сказал миллиардер.

Ранее стало известно, что сервис микроблогов Parler, который пользуется популярностью среди сторонников Трампа, возобновит работу.

Twitter, Facebook, Instagram и другие соцсети заблокировали аккаунты президента США Дональда Трампа на различные сроки.