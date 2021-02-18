Билл Гейтс уверен, что соцсети будут вынуждены разблокировать аккаунты Трампа
Карина Казанцева
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Основатель Microsoft Билл Гейтс уверен, что социальным сетям придется разблокировать аккаунты бывшего президента США Дональда Трампа. Об этом передает CNBC.
По мнению Гейтса, это произойдет вне зависимости от заявлений о подстрекательстве Трампа к штурму Капитолия.
«Я думаю, что в какой-то момент ему, вероятно, разрешат вернуться и, вероятно, следует разрешить вернуться», — сказал миллиардер.
Ранее стало известно, что сервис микроблогов Parler, который пользуется популярностью среди сторонников Трампа, возобновит работу.
Twitter, Facebook, Instagram и другие соцсети заблокировали аккаунты президента США Дональда Трампа на различные сроки.
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