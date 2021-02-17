Пандемия спровоцировала всплеск «сексуальных» вымогательств в Интернете

Злоумышленники благодаря пандемии освоили новые схемы мошенничества. Для шантажа жертв они используют платформу видеоконференций Zoom, но главное – играют на страхе людей, что их интимные записи опубликуют, рассказали «Газете.Ru» эксперты компании Avast.

Этот вид кибермошенничества получил название – sextortion. Только в январе этого года компания заблокировала более полумиллиона случаев sextortion-атак, из них почти 7 тысяч случаев — в России. Суть этих кибератак заключается в том, что мошенники рассылают электронные письма. Затем требуют заплатить им выкуп. Если жертва отказывается, злоумышленники угрожают разослать приватные данные. Причем суммы, которые запрашивали мошенники, достигали порой 2 тыс. долларов в биткоинах.

Чаще всего мошенники используют популярную сейчас платформу Zoom. Пользователя убеждают в том, что к его устройству и камере получили доступ. При этом исследователи угроз проверили и заявили, что никакой уязвимости в приложении нет.

«Возможно, киберпреступники решили, что пандемия увеличит их шансы на успех, поскольку люди стали чаще пользоваться Zoom и вообще проводить больше времени перед экраном компьютера, — объясняет Марек Бено, исследователь угроз Avast. — Какими бы серьезными и пугающими ни были угрозы в подобных письмах, мы призываем пользователей сохранять спокойствие и игнорировать их, ведь это всего лишь подлая уловка мошенников, которые хотят добраться до ваших денег».

Отличительная особенность новых рассылок в том, что угрозы будто бы приходят с адреса самой жертвы. Настоящий email отправителя мошенники скрывают, хотя, как говорят специалисты, вычислить его все же возможно. Кроме того, исследователи призывают обратить внимание на еще один факт. Иногда текст письма может выглядеть так, будто его перевели с помощью Google Переводчика.

Специалисты призывают соблюдать правила цифровой гигиены: быть внимательнее, сами письма игнорировать, как спам. Отвечать мошенникам, а тем более перечислять средства не стоит. А, если в письме упоминаются ранее украденные пароли, то пользователю рекомендуют их сменить на более сложные.