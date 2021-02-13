Twitter заблокировал аккаунт российской делегации на переговорах в Австрии

Социальная сеть Twitter 12 февраля заблокировала официальный аккаунт делегации России на переговорах в Вене по безопасности и контролю над вооружениями, передает РИА «Новости».

Глава делегации Константин Гаврилов назвал явной цензурой блокировку официальных аккаунтов, отражающих принципиальную позицию того или иного государства.

«В чем причины? Альтернативная позиция России в оценке текущей политической ситуации в Европе, озвученная на семинаре ОБСЕ по военным доктринам?» — написал на своей странице представитель РФ.

Это не первый раз, когда Twitter блокирует официальные страницы стран или политических лидеров. Так, ранее был заблокирован аккаунт российской вакцины от коронавируса «Спутник V», а также санкциям подверглась страница посольства КНР в Соединенных Штатах.