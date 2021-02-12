Названы самые вредные приложения для смартфонов

Эксперты назвали мобильные приложения, которые вредят смартфону и могут скопировать с него информацию, в том числе с адресной книги. Об этом сообщает «Российская газета».

Одними из таких приложений являются GetContact и Truecaller — определители номеров.

Примечательно, что большинство приложений «фонарик» также требуют доступ к адресной книге, списку звонков и SMS. Это может говорить о том, что программы такого рода имеют шпионское предназначение.

Приложения для экономии заряда батареи вовсе выгружает из памяти смартфона программы, которые занимают больше всего памяти. А также в энергосберегательных приложениях часто появляется реклама на весь экран, которая тратит зарядку. Специалисты предлагают обратить внимание на стандартные средства операционной системы — включить экономный режим в настройках и отказаться от фонового обновления данных.

Очистители памяти также агрессивно выбрасывают запущенные приложения из памяти гаджетов. Временно в ОЗУ действительно становится больше места, но этот эффект достаточно кратковременный, уточняют эксперты.

Ранее сообщалось, что Роскачество выявило признаки «шпионажа» в приложениях для очистки памяти смартфона.