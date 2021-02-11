ФАС возбудила новое дело против Tele2 из-за необоснованного повышения тарифов

Федеральная антимонопольная служба России возбудила дело в отношении мобильного оператора Tele2, передает в четверг ТАСС.

Причиной в пресс-релизе ведомства называется необоснованное повышение тарифов с 2021 года, которое затронуло 12 млн абонентов.

«Повышение тарифов в отсутствие технологического, экономического и иного обоснования ущемляет интересы потребителей», — подчеркивает служба.

Это не первая подобная ситуация.

ФАС уже возбуждала дело в отношении Tele2 в середине прошлого года, выдвигая схожую аргументацию. Его оператор связи до сих пор оспаривает в суде.

В этот раз тарифы повысились примерно на 13%, утверждает служба.

«Пандемия привела к экспоненциальному росту трафика в сетях Tele2 – ежемесячно на 15% в течение 2020 года, — отметили в Tele2. — При этом критически возросли требования абонента к качеству и наполнению сервисов: клиентам нужен быстрый бесперебойный интернет, широкое покрытие и большой объем услуг в пакете».

«Новые критерии качества требуют больших инвестиций в развитие сети, — заявляет оператор. — Чтобы гарантировать клиентам должный уровень сервиса и релевантное наполнение услуг, компания не может не корректировать устаревшие тарифы время от времени».

«При этом мы действуем максимально аккуратно и делаем пересмотр условий малоощутимым для абонентов. Январские изменения затронули лишь ряд архивных тарифов, часть которых не подвергалась изменениям никогда прежде. На тарифах со скорректированной абонентской платой пересмотр составил в среднем 20 рублей», - подчеркнули в Tele2.

«Оператор предоставил ФАС экономическое обоснование корректировок и заранее выполнила все процедуры по уведомлению регулятора о планируемых изменениях. Мы открыты к конструктивному диалогу с ведомством», — заявили в пресс-службе мобильного оператора.