Сын Трампа набрал миллион подписчиков в Telegram

Сын бывшего президента США Дональда Трампа Дональд Трамп-младший набрал миллион подписчиков в своем Telegram-канале.

На данный момент на аккаунт Трампа-младшего подписаны 1 002 643 человека.

Ранее сын экс-президента объяснил свое решение использовать Telegram цензурой со стороны Instagram, Twitter и Facebook.

До этого аккаунты бывшего главы государства Дональда Трампа в ряде социальных сетей были заблокированы на фоне штурма Капитолия его сторонниками.