«Яндекс» сообщил об устранении неполадок в работе своих сервисов

«Яндекс» устранил неполадки в работе своих сервисов. Об этом сообщили в пресс-службе компании, передает РИА «Новости».

«У ряда пользователей возникали кратковременные трудности с доступом к сервису «Яндекс. Драйва». На данный момент технические неполадки устранены», — заявили в «Яндексе».

При этом пользователи ранее фиксировали сбои не только «Драйва», но и сайта «Яндекс», электронной почты и сервиса «Яндекс. Деньги».