«Яндекс» сообщил об устранении неполадок в работе своих сервисов
Валерия Исполатова
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«Яндекс» устранил неполадки в работе своих сервисов. Об этом сообщили в пресс-службе компании, передает РИА «Новости».
«У ряда пользователей возникали кратковременные трудности с доступом к сервису «Яндекс. Драйва». На данный момент технические неполадки устранены», — заявили в «Яндексе».
При этом пользователи ранее фиксировали сбои не только «Драйва», но и сайта «Яндекс», электронной почты и сервиса «Яндекс. Деньги».
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