В работе сервисов «Яндекса» произошел сбой, сообщает портал Downdetector.

Около 16.00 по мск неполадки были зафиксированы в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и других городах страны.

Более всего жалоб (75%) пришлось на работу сайта «Яндекс», 20% — на работу электронной почты, 5% — на работу сервиса «Яндекс. Деньги».

Ранее сбой произошел в работе сервиса «Яндекс.Карты». Около 04.30 мск сервис показал максимальную загруженность на дорогах по всему городу, в там числе на МКАД и ТТК.