Telegram заблокировал каналы с личными данными силовиков и участников протестов

Создатель Telegram Павел Дуров заявил о блокировке нескольких каналов, где выкладывали персональные данные участников акций в России.

«За последние недели мы заблокировали несколько каналов, которые выкладывали в публичный доступ телефонные номера и адреса участников протестов в России. Вместе с ними появились каналы, где публикуются домашние адреса и телефонные номера судей, прокуроров, правоохранителей, а также журналистов и медиаменеджеров», — рассказал он в своем Telegram-канале.

Основатель мессенджера отметил, что в подобных каналах призывали «мочить», «резать на куски» и «скармливать собакам». Это нарушает правила пользования, которые запрещают публичные призывы к насилию.

Дуров призвал авторов Telegram-каналов не распространять призывы к насилию и личные данные других людей.

Ранее сообщалось, что в мессенджер слили личные данные силовиков, которые задерживали людей на акциях в России.