В Instagram появилась функция восстановления недавно удаленных публикаций и Stories. Об этом сообщила пресс-служба сервиса.

«Сегодня мы представляем функцию «недавно удаленное», которая поможет управлять вашим контентом», — говорится в заявлении.

Подчеркивается, что пользователи смогут восстановить stories в течение суток, публикации — в течение 30 дней.

Также Instagram представил меры защиты: чтобы удалить публикации, сервис будет просить дополнительные подтверждения.

Ранее сообщалось, что у Facebook и Instagram появятся представительства в Турции.