Роскомнадзор сообщил о привлечении к ответственности распространителей фейков о несанкционированных митингах

Роскомнадзор сообщил о блокировки распространения фейков о несанкционированных митингах, распространители привлекаются к ответственности. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

Сообщается, администрации соцсетей блокируют доступ к сообщениям, в которых приводятся завышенные показатели о числе участников незаконных митингов, информация о якобы имевших место фактах насилия и столкновений, гибели участников акций.

Министерство внутренних дел России призвало жителей страны не участвовать в несанкционированных акциях 31 января.