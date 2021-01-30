Спецслужбы нейтрализовали «самую опасную вредоносную программу в мире»

Правоохранительные органы нескольких стран отключили сеть, которую они называют «самой опасной вредоносной программой в мире» — Emotet, сообщает телеканал CNN.

Emotet был впервые обнаружен в виде банковского трояна в 2014 году. Вредоносная программа получала доступ к компьютерам пользователей через зараженные вложения электронной почты, в том числе документы, якобы являющиеся «счетами, уведомлениями о доставке и информацией о COVID-19», — говорится в заявлении европейского полицейского агентства Европол.

Европол призвал интернет-пользователей обновить антивирусные программы своих устройств и проявлять большую осторожность, чтобы не стать жертвой атак вредоносного ПО.

«Пользователи должны тщательно проверять свою электронную почту и избегать открытия сообщений и особенно вложений от неизвестных отправителей», — говорится в сообщении.

До этого стало известно, что Apple пропустила вредоносное ПО, маскирующееся под безобидный Adobe Flash Player, на компьютеры Mac.