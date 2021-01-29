Медведев обвинил западные интернет-корпорации в манипуляции

Заместитель председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев в интервью российским СМИ, среди которых был корреспондент «Газеты.Ru», обвинил западные социальные сети в манипуляции.

Политик рассказал, что его аккаунт был помечен как государственный, хотя он регистрировался в социальной сети как частное лицо, а страница не связана с его профессиональной деятельностью.

По его словам, социальные сети используют такую маркировку только в отношении лиц из тех стран, с которыми у Запада непростые отношения. Как подчеркнул Медведев, на подобные «сложные и тревожащие тенденции» обращают внимание и в Европе.

«Им (европейским коллегам) тоже не хочется, чтобы в какой-то момент их отрезали от социальных сетей по тем или иным политическим причинам, чтобы ими манипулировали представители крупных корпораций», — сказал Медведев.

Заместитель председателя Совбеза отметил, что этого не хочет ни Европа, ни Россия, ни значительная часть населения США, но тем не менее манипуляции происходят.

Дмитрий Медведев также допустил, что его аккаунты в соцсетях могут быть заблокированы, но подчеркнул, что эта угроза никак не влияет на то, что он пишет.

«Конечно, могут заблокировать, никаких сомнений. Неоднократно такие решения принимали в отношении моих коллег, в отношении меня не принимали. Но есть у нас отдельные граждане, которые периодически что-то там, что им не нравится, публикуют, они в силу своей внутренней корпоративной установки это блокируют», — сказал зампред Совбеза.

По словам Медведева, ключевая проблема заключается в том, что администрации социальных сетей принимают решения не на основе законов, а исходя из своих внутренних регламентов и корпоративных документов.

«Это уже не очень справедливо с учетом того, что капитализация всех этих компаний, измеряемая в сотнях миллиардов долларов, связана с количеством подписчиков, а они принимают решение за подписчиков, не посоветовавшись с ними», — пояснил Медведев.

Полную версию интервью читайте на «Газете.Ru» в понедельник, 1 февраля.