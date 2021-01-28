TikTok выразил готовность сотрудничать с Госдумой

Представительство социальной сети TikTok в России уведомило, что готово сотрудничать с комиссией Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутрироссийские дела. Об этом РИА «Новости» сообщил глава комиссии Василий Пискарев.

Парламентарий отметил, что с руководством интернет-платформы был установлен контакт.

«С их стороны заявлена готовность оперативно ответить на возникшие у нас вопросы», — сказал Пискарев.

По его словам, в ближайшее время комиссия собирается согласовать формат дальнейшего взаимодействия с соцсетью.

Глава думской комиссии отметил заинтересованность всех сторон в том, чтобы медиаресурсы, которые работают на российскую аудиторию, соблюдали законодательство РФ.

Пискарев также подчеркнул, что соцсети и видеохостинги все активнее становятся частью нашей жизни, их влияние велико. В Госдуме считают, что распространение контента, «который пропагандирует насилие, содержит призывы к участию в незаконных акциях и представляет реальную угрозу для жизни и здоровья людей», является недопустимым, заключил он.

Накануне стало известно, что генерального директора представительства TikTok в России Сергея Соколова пригласили на беседу в Госдуму.