В Telegram появилась функция переноса переписки из WhatsApp

Пользователи iOS после обновления на устройствах Telegram cмогут перенести в мессенджер всю свою историю переписки из других сервисов, в том числе WhatsApp. Об этом сказано в описании обновления, размещенного в магазине приложений AppStore.

Данное обновление уже доступно пользователям iOS.

Отмечается, что в Telegram теперь можно также перенести историю переписки из мессенджеров Line и KakaoTalk.

Кроме того, пользователи смогут удалять группы, созданные ими для всех участников, а также секретные чаты из списка чатов и историю звонков.

Также в голосовых чатах появилась функция регулирования громкости для отдельных участников.

Ранее создатель Telegram Павел Дуров сообщил, что в мессенджере будут введены платные функции.