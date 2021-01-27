В Telegram появилась функция переноса переписки из WhatsApp
Антон Демидов
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Пользователи iOS после обновления на устройствах Telegram cмогут перенести в мессенджер всю свою историю переписки из других сервисов, в том числе WhatsApp. Об этом сказано в описании обновления, размещенного в магазине приложений AppStore.
Данное обновление уже доступно пользователям iOS.
Отмечается, что в Telegram теперь можно также перенести историю переписки из мессенджеров Line и KakaoTalk.
Кроме того, пользователи смогут удалять группы, созданные ими для всех участников, а также секретные чаты из списка чатов и историю звонков.
Также в голосовых чатах появилась функция регулирования громкости для отдельных участников.
Ранее создатель Telegram Павел Дуров сообщил, что в мессенджере будут введены платные функции.
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