Гендиректора представительства TikTok в РФ пригласили в Госдуму
Председатель комиссии Государственной думы по расследованию фактов вмешательства других стран во внутренние дела России Василий Пискарев пригласил в Нижнюю палату парламента гендиректора ООО «ТИКТОК РУС» Сергея Соколова. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Мы заинтересованы в том, чтобы работающие на российскую аудиторию зарубежные интернет-ресурсы действовали в российском правовом поле и соблюдали законодательство Российской Федерации», — подчеркнул политик.
По его словам, к «ТИКТОК РУС» «накопились вопросы», которые необходимо обсудить с главой хостинга и наладить дальнейшее взаимодействие.
Отмечается, что встреча планируется в рамках подготовки к заседанию комиссии Государственной думы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела Российской Федерации.
Роскомнадзор обещал оштрафовать шесть соцсетей, в том числе TikTok, за призывы к незаконным акциям.