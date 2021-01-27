Гендиректора представительства TikTok в РФ пригласили в Госдуму

Председатель комиссии Государственной думы по расследованию фактов вмешательства других стран во внутренние дела России Василий Пискарев пригласил в Нижнюю палату парламента гендиректора ООО «ТИКТОК РУС» Сергея Соколова. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Мы заинтересованы в том, чтобы работающие на российскую аудиторию зарубежные интернет-ресурсы действовали в российском правовом поле и соблюдали законодательство Российской Федерации», — подчеркнул политик.

По его словам, к «ТИКТОК РУС» «накопились вопросы», которые необходимо обсудить с главой хостинга и наладить дальнейшее взаимодействие.

Отмечается, что встреча планируется в рамках подготовки к заседанию комиссии Государственной думы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела Российской Федерации.

Роскомнадзор обещал оштрафовать шесть соцсетей, в том числе TikTok, за призывы к незаконным акциям.