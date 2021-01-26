Россия и Иран договорились сотрудничать в сфере информационной безопасности

Глава МИД Ирана и России Джавад Зариф и Сергей Лавров подписали соглашение о сотрудничестве в сфере информационной безопасности во вторник, 26 января. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что иранский министр прибыл в Москву с коротким рабочим визитом.

В ходе состоявшейся встречи главы дипломатических ведомств обсудили двусторонние вопросы, а также проблемы международной повестки, в том числе ситуацию в зоне Персидского залива, вокруг СВПД и Нагорного Карабаха.

Ранее сообщалось, что Иран планирует закупить 2 млн доз вакцины от COVID-2019 у России, Китая и Индии.