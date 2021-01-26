Масштабные сбои произошли в работе WhatsApp и Instagram

Масштабные сбои произошли в работе мессенджера WhatsApp и соцсети Instagram. Такие данные приводит Downdetector, отслеживающий работу популярных интернет-платформ.

У 85% пользователей WhatsApp отсутствует подключение к серверу, у 12% не работает веб-сайт, а 1% не может авторизоваться.

В России на проблему с мессенджером в основном жалуются жители Москвы, Петербурга. За рубежом о неполадках сообщают в Финляндии и Эстонии.

Пользователи Instagram столкнулись с проблемами с загрузкой (55%), входом в приложение (27%) и работой веб-сайта (17%). Сбои в работе соцсети также наблюдаются в основном у москвичей и петербуржцев, а также жителей Финляндии и Эстонии.

Ранее сообщалось о сбое в работе Facebook.