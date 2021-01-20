Роскомнадзор требует от TikTok удалить призывы к участию подростков в митингах

Роскомнадзор требует от социальной сети TikTok прекратить распространение призывов к участию несовершеннолетних в митингах, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Уведомление о необходимости удалить публикации, вовлекающие несовершеннолетних в противоправные действия, уже направлено TikTok, указано в заявлении пресс-службы.

Кроме того, ведомство требует от всех социальных сетей, средств массовой информации и информационных ресурсов не допускать распространения подобной противоправной информации.