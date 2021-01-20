Роскомнадзор требует от TikTok удалить призывы к участию подростков в митингах
Полина Рутковская
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Роскомнадзор требует от социальной сети TikTok прекратить распространение призывов к участию несовершеннолетних в митингах, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Уведомление о необходимости удалить публикации, вовлекающие несовершеннолетних в противоправные действия, уже направлено TikTok, указано в заявлении пресс-службы.
Кроме того, ведомство требует от всех социальных сетей, средств массовой информации и информационных ресурсов не допускать распространения подобной противоправной информации.
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