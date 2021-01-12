За трое суток к Telegram присоединились 25 миллионов пользователей
Число пользователей мессенджера Telegram за последние трое суток увеличилось на 25 миллионов, сообщил основатель соцсети Павел Дуров в своем блоге.
Он подчеркнул, что в первую неделю января число активный пользователей преодолело отметку в 500 миллионов в месяц.
«После этого оно продолжило расти: только за последние 72 часа к Telegram присоединилось 25 миллионов новых пользователей», — написал Дуров.
Предприниматель отметил, что 38% новых пользователей из Азии, 27% — из Европы, 21% из Латинской Америки и 8% — с Ближнего Востока и из Северной Америки.
Дуров подчеркнул, что все больше людей выбирают конфиденциальность и надежную защиту своих данных.
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