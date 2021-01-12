Twitter удалил аккаунт женщины, просившей о помощи при пожаре в Екатеринбурге

Социальная сеть Twitter удалила учетную запись жительницы Екатеринбурга, которая просила о помощи в своем аккаунте во время пожара в доме. Об этом сообщает РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что в результате пожара в жилом доме в ночь на 12 января в Екатеринбурге погибли восемь человек, в том числе ребенок. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам. Согласно предварительным данным, пожар произошел из-за неосторожного обращения с огнем.

Отмечается, что в 3.05 (1.05 мск) в Twitter появилось сообщение 38-летней Натальи Беловой, жительницы дома, с просьбой о помощи:

«Помогите. Горим. Вызовите пожарных. Верхний этаж, не можем спуститься. Дым. Я с ребенком взаперти. Квартира снизу горит, задыхаемся. Девятый этаж, умираем», — приводит агентство пост погибшей женщины.

Подписчики пытались успокоить жительницу Екатеринбурга, написав, что спасатели уже на месте. Спустя 11 минут после первого твита женщина разместила на странице две фотографии, на которых заметно задымление в ее квартире. Последнюю публикацию с еще одной просьбой о помощи она оставила в 3.17 (1.17 мск).

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