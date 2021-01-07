Кабмин утвердил перечень российских программ для предустановки на гаджеты

Правительство РФ утвердило перечень российских программ для предустановки на ряд продаваемых в стране гаджетов, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.

Российские ПО необходимо будет устанавливать на продаваемые в стране смартфоны, компьютеры и умные телевизоры с 1 апреля 2021 года.

В категории браузеров, поисковых, навигационных систем и облачных сервисов для хранения данных вошли продукты «Яндекса», категории «новостной агрегатор», «социальные сети» и «электронная почта» представлены компанией Mail.ru. На электронных устройствах будут также предустановлены антивирус Касперского, офисное ПО «Мой офис», сервис госуслуг и платежная система «Мир».

В список рекомендованных аудиовизуальных сервисов для ТВ включены More.tv, Первый канал, «Кинопоиск», «Яндекс», ivi, Premier и Okko.

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